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При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек

Гладков: человек погиб при попадании снаряда ВСУ в авто в Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал он.

Кроме того, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей. На место выехали бригады скорой, раненых доставляют в медучреждения, указал глава региона.

По его словам, в Белгороде есть прямые попадания в МКД, несколько коммерческих объектов и легковушку, а в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.

Чуть ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.

В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.