При попадании снаряда ВСУ в машину в Белгородской области погиб человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения после прямого попадания снаряда ВСУ в легковую машину в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал он.
Кроме того, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей. На место выехали бригады скорой, раненых доставляют в медучреждения, указал глава региона.
По его словам, в Белгороде есть прямые попадания в МКД, несколько коммерческих объектов и легковушку, а в поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.
Чуть ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.
В Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.