При ударах по Белгороду и пригороду погибли 5 человек, 37 ранены

В пригородном поселке Дубовое повреждены 13 автомобилей, стоявшие рядом с торговым центром. Там же в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Возгорания были оперативно потушены. В том же поселке повреждены крыши многоквартирного дома и пяти частных домов.