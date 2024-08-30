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При ударах по Белгороду и пригороду погибли 5 человек, 37 ранены

В результате ударов вооруженных сил Украины кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire по Белгороду и Белгородскому району погибли 5 мирных жителей, ранены 37, из них 6 детей. 10 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 3 детей.

Источник: Настоящий Гладков

Информация о погибших и пострадавших приводится в сообщении губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. Там же говорится о других последствиях атаки:

В двух многоквартирных домах в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна. В еще одном повреждено остекление.

В пригородном поселке Дубовое повреждены 13 автомобилей, стоявшие рядом с торговым центром. Там же в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Возгорания были оперативно потушены. В том же поселке повреждены крыши многоквартирного дома и пяти частных домов.

В поселке Новосадовый пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», — говорится в сообщении губернатора Вячеслава Гладкова.