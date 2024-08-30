При ударах по Белгороду и пригороду погибли 5 человек, 37 ранены

Информация о погибших и пострадавших приводится в сообщении губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. Там же говорится о других последствиях атаки:
В двух многоквартирных домах в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна. В еще одном повреждено остекление.
В пригородном поселке Дубовое повреждены 13 автомобилей, стоявшие рядом с торговым центром. Там же в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Возгорания были оперативно потушены. В том же поселке повреждены крыши многоквартирного дома и пяти частных домов.
В поселке Новосадовый пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.
«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», — говорится в сообщении губернатора Вячеслава Гладкова.