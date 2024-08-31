Bild: на западе ФРГ женщина ранила ножом пять человек

Это не единственный случай нападения с ножом в ФРГ за последнее время. Вечером 23 августа сириец совершил нападение с ножом на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека: 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина, ранения получили еще восемь человек. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец. После этого правительство ФРГ в свете теракта в Золингене согласовало новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами, а также ужесточению правил приобретения, хранения и ношения оружия.