Bild: на западе ФРГ женщина ранила ножом пять человек

По информации издания, инцидент произошел около 19:40 (20:40 мск). Три человека находятся в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницы. По данным полиции, автобус направлялся в Зиген на городской фестиваль. Во время преступления в автобусе находились не менее 40 пассажиров. Правоохранители не считают, что речь идет о теракте.
На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Женщина задержана. Как указали правоохранительные органы, опасности нет.
По данным Bild, женщине 32 года. Она немка и, возможно, психически больна и находилась под воздействием наркотиков. Ведется допрос свидетелей. Пассажирам автобуса оказывается психологическая помощь. Зиген отмечает свое 800-летие. По словам организаторов, самым ярким событием станет городской фестиваль, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. Фестиваль будет масштабнее, чем когда-либо прежде.
Это не единственный случай нападения с ножом в ФРГ за последнее время. Вечером 23 августа сириец совершил нападение с ножом на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека: 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина, ранения получили еще восемь человек. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец. После этого правительство ФРГ в свете теракта в Золингене согласовало новый пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами, а также ужесточению правил приобретения, хранения и ношения оружия.
Накануне стало известно, что, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, в Германии за последние 10 лет произошло 11 терактов с использованием ножей. Пять из них было совершено в Северном Рейне-Вестфалии.