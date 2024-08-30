Врио командующего воздушными силами Украины назначен Анатолий Кривоножко

«Такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается в должности», — написала Безуглая.