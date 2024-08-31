Армянская АЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии

«В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются», — написала пресс-секретарь министерства Сона Арутюнян в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
По данным «Электрических сетей Армении», Армянская АЭС вышла из электроэнергетической системы в 20:54 по московскому времени. Из-за этого была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2». Частично были обесточены Ереван, Эчмиадзинский и Армавирский районы. Энергоснабжение Еревана и Армавира восстановили через примерно 15 минут, Эчмиадзина — спустя полчаса после отключения.
Армянская АЭС — один из основных источников электроэнергии в стране. Два блока были введены в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. После Спитакского землетрясения в 1989 году АЭС была остановлена. Второй энергоблок повторно ввели в эксплуатацию в ноябре 1995 года. В 2021 году с помощью «Росатома» завершилась его модернизаций. Срок эксплуатации продлен до 2026 года, но власти планируют продлить его до 2036-го.