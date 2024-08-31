Армянская АЭС отключилась от энергосистемы из-за аварии

Армянская АЭС — один из основных источников электроэнергии в стране. Два блока были введены в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. После Спитакского землетрясения в 1989 году АЭС была остановлена. Второй энергоблок повторно ввели в эксплуатацию в ноябре 1995 года. В 2021 году с помощью «Росатома» завершилась его модернизаций. Срок эксплуатации продлен до 2026 года, но власти планируют продлить его до 2036-го.