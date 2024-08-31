Гладков: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire

Пять человек погибли, 37 ранены в результате удара по Белгороду и Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ стреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Семь взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы. Многочисленные повреждения получили дома, социальные и коммерческие объекты, а также автомобили.