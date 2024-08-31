Что произошло в Иркутске в ночь на 31 августа 2024 года: последние новости

19-летний юноша и его брат угнали машину, чтобы прокатиться по ночному городу. Поехали за алкоголем, но тут с колесом автомобиля произошло неладное. Из-за этого водитель потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Родственники решили переночевать в машине, а на утро поймали попутку и уехали. Сейчас на преступников завели уголовное дело.