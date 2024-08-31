Что произошло в Иркутске в ночь на 31 августа 2024 года: последние новости

Три ребенка едва не погибли из-за замыкания роутера в Зиме.
Рано утром, когда трое детей спали в комнате, в доме загорелся вай-фай роутер. Мама в это время, ничего не подозревая, работала в огороде. Хорошо, что соседка почувствовала запах гари и забила тревогу. Мальчики успели выбежать на улицу. К счастью, никто не пострадал.
Житель Иркутской область набрал долгов на сумму более восьми млн.
Директор транспортной организации из Иркутской области набрал долгов у своих знакомых на сумму около восьми миллионов, однако возвращать не собирался. Кредиторы обратились в суд, деньги им вернули. А нарушителя приговорили к исправительным работам на 300 часов.
Два брата угнали машину в Зиме и попали в небольшую аварию.
19-летний юноша и его брат угнали машину, чтобы прокатиться по ночному городу. Поехали за алкоголем, но тут с колесом автомобиля произошло неладное. Из-за этого водитель потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Родственники решили переночевать в машине, а на утро поймали попутку и уехали. Сейчас на преступников завели уголовное дело.