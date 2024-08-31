«Революционный эффект». На Западе указали на важную деталь в ходе СВО

Как отметил аналитик, у России благодаря успехам в зоне СВО есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения. Кроме того, ВСУ постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла вести поставки вооружений в Красноармейск (украинское название — Покровск).
«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)», — отметил аналитик.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска.
Также в сводке говорилось об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.