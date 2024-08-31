Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Отмечается, что сотрудник безопасности компании-оператора судна оповестил UKMTO о «двух ракетах, взорвавшихся в непосредственной близости» от него. По предварительной информации, экипаж не пострадал, судно направляется в порт назначения.
В UKMTO призвали суда проявлять осторожность при проходе в этом районе Аденского залива.
Ранее, 21 августа, UKMTO сообщил, что к югу от йеменского порта Аден произошло еще три взрыва неподалеку от судна, уже подвергшегося в этот день атаке хуситов. Согласно информации UKMTO, через несколько часов после первоначального нападения рядом с судном произошел еще один взрыв, еще через несколько часов после него — последующие два.
13 августа UKMTO сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Также уточняется, что инцидент уже был классифицирован как «опасный». В UKMTO подчеркнули, что никто не пострадал, так как капитан и команда судна сообщили, что они направились в следующий порт.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.