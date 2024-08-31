Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Ранее, 21 августа, UKMTO сообщил, что к югу от йеменского порта Аден произошло еще три взрыва неподалеку от судна, уже подвергшегося в этот день атаке хуситов. Согласно информации UKMTO, через несколько часов после первоначального нападения рядом с судном произошел еще один взрыв, еще через несколько часов после него — последующие два.