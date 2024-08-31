Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении

«В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка», — сказал собеседник агентства.
Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.
Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка «Запад» за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.