Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении

БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

«В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка», — сказал собеседник агентства.

Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.

Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка «Запад» за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.