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Новый преступный эпизод ОПГ «Трифоновские» раскрыли в Приморье

Участникам банды Бородину и Захарову грозит лишение свободы.

В Приморье следователи раскрыли еще один эпизод преступления, который совершили участники ОПГ «Трифоновские». Уголовное дело завели в отношении Виталия Бородина и Сергея Захарова.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в 2017 под руководством Александра Ясина Бородин и Захаров требовали 1,5 миллиона рублей от предпринимателя. В обмен на деньги ему разрешалось продолжать продавать морепродукты на Спортивно рынке. Мужчина согласился, однако бандитам этого показалось мало:

«Спустя время Бородин и Захаров под угрозой применения насилия к предпринимателю за возможность пользоваться своим же имуществом потребовали от последнего автомобиль. Мужчина, осознавая реальность угроз, был вынужден выполнить требование».

Уголовное дело завели по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Бородин и Захаров заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в прошлом году следователям удалось доказать, что экс-глава Дальневосточной федерации кудо и ММА Александр Ясин не просто был участником ОПГ «Трифоновские», но и занял место погибшего главаря банды Сергея Трифонова. Также была доказана и его причастность к убийствам.

В конце июля этого года был задержан глава краевой федерации дзюдо и по совместительству деловой партнер Александра Ясина, а также его бывший телохранитель и водитель Роман Люлькин.