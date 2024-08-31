Новый преступный эпизод ОПГ «Трифоновские» раскрыли в Приморье

В Приморье следователи раскрыли еще один эпизод преступления, который совершили участники ОПГ «Трифоновские». Уголовное дело завели в отношении Виталия Бородина и Сергея Захарова.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в 2017 под руководством Александра Ясина Бородин и Захаров требовали 1,5 миллиона рублей от предпринимателя. В обмен на деньги ему разрешалось продолжать продавать морепродукты на Спортивно рынке. Мужчина согласился, однако бандитам этого показалось мало:
«Спустя время Бородин и Захаров под угрозой применения насилия к предпринимателю за возможность пользоваться своим же имуществом потребовали от последнего автомобиль. Мужчина, осознавая реальность угроз, был вынужден выполнить требование».
Уголовное дело завели по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Бородин и Захаров заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в прошлом году следователям удалось доказать, что экс-глава Дальневосточной федерации кудо и ММА Александр Ясин не просто был участником ОПГ «Трифоновские», но и занял место погибшего главаря банды Сергея Трифонова. Также была доказана и его причастность к убийствам.
В конце июля этого года был задержан глава краевой федерации дзюдо и по совместительству деловой партнер Александра Ясина, а также его бывший телохранитель и водитель Роман Люлькин.