Новый преступный эпизод ОПГ «Трифоновские» раскрыли в Приморье

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в 2017 под руководством Александра Ясина Бородин и Захаров требовали 1,5 миллиона рублей от предпринимателя. В обмен на деньги ему разрешалось продолжать продавать морепродукты на Спортивно рынке. Мужчина согласился, однако бандитам этого показалось мало: