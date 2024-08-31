Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже

По словам Алаудинова, группа срочников спряталась в доме, однако ВСУ начали закидывать их гранатами. Тогда командир взвода приказал сослуживцам выходить через заднюю дверь, в то время как в одиночку вел бой с противником.
«На протяжении 10 минут был бой, и насколько я понял, он в этом бою погиб», — сказал командир спецназа «Ахмат» и добавил, что считает погибшего командира героем. Благодаря ему срочники сумели выйти живыми и здоровыми.
Ранее, 28 августа, Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО «Град» ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. В результате объект был уничтожен.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.