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Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже

При нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области командир взвода спас 18 срочников и погиб. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Источник: Александр Река/ТАСС

По словам Алаудинова, группа срочников спряталась в доме, однако ВСУ начали закидывать их гранатами. Тогда командир взвода приказал сослуживцам выходить через заднюю дверь, в то время как в одиночку вел бой с противником.

«На протяжении 10 минут был бой, и насколько я понял, он в этом бою погиб», — сказал командир спецназа «Ахмат» и добавил, что считает погибшего командира героем. Благодаря ему срочники сумели выйти живыми и здоровыми.

Ранее, 28 августа, Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО «Град» ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. В результате объект был уничтожен.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.