Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

«Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ», — заявили в МО.