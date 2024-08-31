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Российские мотострелки уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском участке

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные наблюдательные пункты и группу пехоты ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

«Бронегруппа на боевых машинах пехоты БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении боевых действий мотострелковых подразделений в своей зоне ответственности на одном из направлений в зоне СВО, уничтожила замаскированные наблюдательные пункты, на которых противник вел разведку за передним краем наших войск, а также скопление живой силы ВСУ», — заявили в МО.