ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область

«ЧВК “Медведи” имеет подчинение совсем по иной вертикали», — писал советник главы полуострова Олег Крючков. Его комментарии были связаны с дракой в одном из баров Крыма, которая произошла в феврале. Телеграм-канал «Крымский канал» сообщал тогда, что в ночь на 24 февраля двум бойцам ЧВК «Медведь» не понравилось поведение одного из посетителей кафе «Крепость» в Черноморском районе. По его данным, они вызвали «подмогу», которая ворвалась в заведение с автоматными выстрелами, уложили всех на пол и нанесли обидчику многочисленные травмы головы.