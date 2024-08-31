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Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Расследование этого дела было завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Согласно данным, в частности, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения «в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5».

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.

В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, многие из них — несовершеннолетние. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.