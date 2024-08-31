Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Расследование этого дела было завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Согласно данным, в частности, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения «в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5».
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, многие из них — несовершеннолетние. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.