Серые майнеры украли электричество на 68 млн руб под Иркутском

— В Иркутской области выявлен новый факт мошенничества, связанного с незаконным потреблением электроэнергии, — сообщают в региональном Следком. — Заведено уголовное дело по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области по признакам мошенничества, совершенного в особо крупной размере.