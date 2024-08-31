Серые майнеры украли электричество на 68 млн руб под Иркутском

Жители садового некоммерческого товарищества «Ангарский берег» незаконно установили 238 единиц цифрового оборудования. Подключено оборудование к электрическим сетям, которые снабжают энергией население Иркутского района. Своими незаконными действиями предполагаемые мошенники причинили ущерб в 68 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР Иркутской области.
— В Иркутской области выявлен новый факт мошенничества, связанного с незаконным потреблением электроэнергии, — сообщают в региональном Следком. — Заведено уголовное дело по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области по признакам мошенничества, совершенного в особо крупной размере.
Стоит отметить, что жители садоводства потребляли электроэнергию в больших объемах, но оплачивали по льготному тарифу для бытовых нужд.