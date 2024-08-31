Три человека погибли во время ночного пожара в Красноярском крае

Сообщение о возгорании в населённом пункте Усть-Изыкчуль поступило 31 августа в 1:48. На борьбу с огнём отправились 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров, ликвидировали его в 3:43.