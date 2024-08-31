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Три человека погибли во время ночного пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае пожар унёс жизни трёх человек.

Источник: МЧС РФ

В Ужурском районе три человека погибли в результате пожара. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании в населённом пункте Усть-Изыкчуль поступило 31 августа в 1:48. На борьбу с огнём отправились 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров, ликвидировали его в 3:43.

Во время пожара были обнаружены трое погибших — два мужчины и одна женщина.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

МЧС
пожары