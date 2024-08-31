Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46

«У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии», — сказал губернатор на видео.
Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.
Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.