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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии», — сказал губернатор на видео.

Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.

Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.