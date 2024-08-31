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ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили склад ВСУ в Сумской области

Российские войск ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения военного имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в 5 км южнее города Сумы ВС РФ выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ. В результате нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание.

Ранее, 29 августа, российская армия ракетным ударом комплекса «Искандер-М» уничтожила РСЗО «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику ВСУ в Сумской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.