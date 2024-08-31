ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили склад ВСУ в Сумской области

«В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в 5 км южнее города Сумы ВС РФ выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ. В результате нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — говорится в сообщении ведомства.