ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили склад ВСУ в Сумской области

«В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в 5 км южнее города Сумы ВС РФ выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ. В результате нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М” ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание.
Ранее, 29 августа, российская армия ракетным ударом комплекса «Искандер-М» уничтожила РСЗО «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику ВСУ в Сумской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.