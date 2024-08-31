В Уфе предстанет перед судом мстительный серийный поджигатель

Кировский суд Уфы рассмотрит уголовное дело, возбужденное против 42-летнего злопамятного местного жителя, которого обвиняют в умышленном поджоге девяти автомобилей.
На протяжении нескольких лет мстительный уфимец уничтожал имущество людей, на которых затаил кровную обиду.
По данным прокуратуры Башкирии, в течение пяти лет — с 2018 по 2023 годы — Рустем Шайхутдинов, «испытывая личную неприязнь», повредил машины двух бывших коллег, трех сотрудников полиции, преподавательницы высшего учебного заведения и врача одной из городских больниц. Он обливал транспортные средства легковоспламеняющейся жидкостью и поджигал. А потом сбегал с места преступления.
По словам преподавательницы, со студентом она пересекалась всего один раз и то виртуально. В тот пандемийный год выпускники вуза защищали свои работы по Zoom. А оценку «четыре» он получил, поскольку так решила дипломная комиссия. Но женщина не исключает, что пироман мог «обидеться» из-за неудобных вопросов, которые она ему задавала.
Как стало известно, мужчина спланировал преступление заранее. Злоумышленник приехал во двор на улице Кирова в Уфе и нашел автомобиль жертвы. Он узнал, где живет преподавательница, дождался, когда стемнеет, и в ночь с 13 на 14 октября прошлого года спалил ее авто. По данным МВД региона, машина принадлежала супругу, но ездила на автомобиле жена.
Злодеяние уфимца попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник, одетый во все черное, бежит к машине, припаркованной во дворе жилого дома, и кладет под нее неизвестный предмет. Автомобиль сразу загорелся, а мститель убежал. По словам потерпевшей, личность поджигателя установили в считанные дни по городским камерам видеонаблюдения. Через сотню метров от ее дома, злодей снял маску, а потом переодел куртку.
Пироман попытался скрыться из республики, но его планам было не суждено сбыться. Бойцы Росгвардии скрутили уфимца прямо в поезде на железнодорожном вокзале в Уфе, когда он уже дремал на верхней полке.
Правоохранители выяснили, что ранее Рустем Шайхутдинов уже имел неприятности с законом и даже был судим на четыре города условно. По некоторым данным, в свое время поджигателя ловили на попытке применения травматического оружия против сотрудника полиции. Ранее он трудился адвокатом, но после привлечения к уголовной ответственности несколько лет назад, этого статуса был лишен и, вероятно, обиделся на весь мир.
Обезумевшего мстителя сразу стали проверять на причастность к аналогичным преступлениям и заключили под стражу. После того, как обвиняемый провел полгода в СИЗО, его отпустили домой под подписку о невыезде. Однако своей вины он до сих пор не признал.
— В результате преступных действий обвиняемого полностью уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре, — отметили в прокуратуре Башкирии.
Пироман ответит перед законом за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Так как машины уничтожались общеопасным способом, а владельцы авто понесли ущерб в более, чем восемь миллионов рублей, сумасшедший поджигатель может надолго оказаться за решеткой.
Между тем, пиромания — непреодолимое болезненное желание поджигать здания или иное имущество и недвижимость, редкое психическое заболевание. Среди женщин пиромания практически не встречается. Это патологическое влечение может выступать как самостоятельное расстройство, либо быть симптомом психической болезни — шизофрении или психоза. Причины психического нарушения остаются неизвестными, однако исследователям удалось выявить факторы, увеличивающих риск развития пиромании, такие как недостаточная стрессоустойчивость, низкая самооценка, комплекс неполноценности, авторитарное воспитание, сниженный интеллект и эмоционально-волевые нарушения. Однако, учитывая, что мужчина предстанет перед судом, вероятно, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.