В Уфе предстанет перед судом мстительный серийный поджигатель

Правоохранители выяснили, что ранее Рустем Шайхутдинов уже имел неприятности с законом и даже был судим на четыре города условно. По некоторым данным, в свое время поджигателя ловили на попытке применения травматического оружия против сотрудника полиции. Ранее он трудился адвокатом, но после привлечения к уголовной ответственности несколько лет назад, этого статуса был лишен и, вероятно, обиделся на весь мир.