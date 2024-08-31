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Частный самолет Аэропракт А-22 совершил жесткую посадку под Красноярском (видео)

В результате происшествия воздушное судно получило повреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае неподалеку от аэродрома совершил аварийную посадку частный самолет Аэропракт А-22. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 30 августа около 18:00 самолет приземлился вблизи аэродрома «Кузнецово» в Березовском районе. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Также Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, ранее в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района.