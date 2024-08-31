Уехал в лес за орехами и не вернулся: 27-летнего сибиряка пятый день разыскивают в тайге Иркутской области

27-летнего мужчину разыскивают в Иркутской области. Известно, что Валерий Мушатенко еще 26 августа отправился в сторону бывшего поселка промысловиков Кедровый на 63 км. Там сибиряк планировал заготовить орехи. Однако уже пятый день мужчина не выходит на связь. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.