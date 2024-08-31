Суд оставил под стражей экс-главу центра науки Башкирии

Кировский районный суд Уфы продлил арест экс-директору центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Башкирии и бывшему советнику главы региона 37-летнему Руслану Казыханову.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов.
Под стражей мужчину оставят до 16 ноября. Отметим, что в СИЗО он находится с 10 декабря. Дело о мошенничестве против Казыханова возбудили в декабре прошлого года. В июне 2024-го добавилась еще одна статья — о подделке документов. По данным следствия, он причинил ущерб российской казне на 18 млн рублей.
По версии следственного комитета Башкирии, в 2022 году управляющей компании НОЦ РБ в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета дали субсидию в размере 119 млн рублей. Казыханов заключил договоры на аффилированные фирмы на 18,3 млн рублей на оказание услуг по разработке «концепции трансформации образовательного ландшафта». При этом ничего не было сделано, но в декабре 2022 года он предоставил фиктивные акты сдачи-приемки выполненных работ. Выделенные деньги подконтрольные ему компании получили в полном объеме.
После ареста и до оглашения приговора суда Руслана Казыханова вывели из наблюдательного совета Евразийского НОЦ и лишили статуса советника. Своей вины обвиняемый не признает.
Для исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого, его деньги наложили арест на общую сумму свыше 13 млн рублей.
Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура республики. Дело рассмотрит Кировский райсуд башкирской столицы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.