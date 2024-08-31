Суд оставил под стражей экс-главу центра науки Башкирии

По версии следственного комитета Башкирии, в 2022 году управляющей компании НОЦ РБ в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета дали субсидию в размере 119 млн рублей. Казыханов заключил договоры на аффилированные фирмы на 18,3 млн рублей на оказание услуг по разработке «концепции трансформации образовательного ландшафта». При этом ничего не было сделано, но в декабре 2022 года он предоставил фиктивные акты сдачи-приемки выполненных работ. Выделенные деньги подконтрольные ему компании получили в полном объеме.