В России за лето накрыли около 300 незаконных оружейников

По данным ФСБ, в результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра". Отмечается, что прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.