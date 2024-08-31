Le Monde: сто бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область

Советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что ЧВК «Медведь» подчиняется «совсем по иной вертикали». Это заявление было связано с инцидентом в одном из крымских баров, которое произошло в феврале. Тогда в ночь на 24 февраля двое бойцов ЧВК «Медведь» оказались недовольны поведением одного из посетителей кафе «Крепость» в Черноморском районе. Они вызвали подмогу, которая ворвалась в заведение, сделала несколько выстрелов в воздух, заставила всех присутствующих лечь на пол и жестоко избила обидчика, нанеся ему серьезные травмы головы.