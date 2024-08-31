В Хабаровске горел жилой барак на проспекте 60 лет Октября

Вызов в пожарную часть поступил 30 августа в 21:47 по местному времени. Пламя охватило квартиру на верхнем этаже деревянного дома на проспекте 60 лет Октября, 117. Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, пожарные обесточили здание.