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В Хабаровске горел жилой барак на проспекте 60 лет Октября

В Хабаровске горел жилой барак на проспекте 60 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Вызов в пожарную часть поступил 30 августа в 21:47 по местному времени. Пламя охватило квартиру на верхнем этаже деревянного дома на проспекте 60 лет Октября, 117. Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, пожарные обесточили здание.

Огонь был локализован в 22:19, ещё через 15 минут его полностью ликвидировали. В результате возгорания обгорела квартира и часть чердака общей площадью 50 квадратных метров.

«Бойцы МЧС России оперативно организовали работу трёх звеньев газодымозащитной службы. С их помощью было эвакуировано шесть человек. Пострадавших нет», — отметили в спасательном ведомстве.

Для ликвидации пожара было задействовано 25 человек и 7 единиц техники. Государственный пожарный надзор проведет проверку причин происшествия.

МЧС
пожары