Под Кыштымом мотоцикл вылетел с дороги, двое госпитализированы

А днём в пятницу, 30 августа, на седьмом километре автодороги «Касли — Верхний Уфалей» произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир, ещё один человек получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.