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Под Кыштымом мотоцикл вылетел с дороги, двое госпитализированы

Накануне, 30 августа, произошла авария в посёлке Тайгинка Кыштымского городского округа. Мотоцикл съехал с дороги. На выручку пришли сотрудники МЧС.

Источник: ГУ МЧС России по Челябинской области

Водитель и пассажир получили серьёзные травмы.

— Прибывшие к месту аварии сотрудники МЧС России и медицинские работники оказали пострадавшим первую помощь, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшие были госпитализированы.

А днём в пятницу, 30 августа, на седьмом километре автодороги «Касли — Верхний Уфалей» произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир, ещё один человек получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.