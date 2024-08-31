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Водитель в Комсомольске-на-Амуре сбил школьника на пешеходном переходе

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре около 13:00 на улице Пионерской произошло ДТП: водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», мужчина 1959 года рождения, не уступил дорогу 9-летнему мальчику на нерегулируемом пешеходном переходе.

Школьник получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются, подчеркнули в пресс-службе городской автоинспекции, об этом сообщает komsagram.ru.