Водитель в Комсомольске-на-Амуре сбил школьника на пешеходном переходе

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре около 13:00 на улице Пионерской произошло ДТП: водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», мужчина 1959 года рождения, не уступил дорогу 9-летнему мальчику на нерегулируемом пешеходном переходе.