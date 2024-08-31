Шумно, ярко, весело: в «G-Drive Арене» прошла презентация состава ХК «Авангард»

В пятницу, 30 августа, в «G-Drive Арене» хоккейный «Авангард» провел презентацию своего состава в сезоне-2024/25 — шумно, ярко и весело.
Хотя по плану основная программа внутри арены начиналась в 20:00, уже с 18:00 на площади перед ней работали аниматоры, площадки с играми и конкурсами, а хоккеисты в зоне «Экспо» в самом дворце проводили автограф-сессии.
Презентацию посетили 9 047 болельщиков — те, кто-либо уже купил абонементы на новый сезон, либо оформил пригласительные через специальную форму в интернете.
При этом владельцы абонементов в этот вечер смогли получить специальные подарки — эксклюзивные щарфы с символикой клуба.
За семь минут до начала презентации публике объявили, кто будет новым «голосом арены» в предстоящем сезоне, по итогам одноименного конкурса и реалити-шоу, которые все лето совместно проводили клуб и «12-й канал». Новым «голосом арены» оказался Даниил Полферов.
Звездным гостем — виртуально — стал экс-форвард «ястребов» Илья Михеев, еще в 2019 году уехавший в НХЛ. Он обратился к игрокам и болельщикам в видеообращении.
«Рад всех вас приветствовать на “G-Drive Арене”. Я как воспитанник омского хоккея хотел бы обратиться к игрокам и пожелать им удачи. Ставьте перед собой самые большие цели и достигайте их. Я уверен, что у вас все получится, ведь за вами стоят самые лучшие болельщики, которые любят, верят и поддерживают вас», — высказался Илья.
А вот что заявил глава совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин: «Нас объединяет замечательная традиция — собираться каждый год на такой презентации перед сезоном. И заряжать друг друга отличными эмоциями. Хочу сказать вам спасибо за эмоции. Как бы мы ни старались, сезон не будет легким, иногда будет и “валидол”, как вы пишете в комментариях. Но мы будем упорно работать, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас!». Ведущим презентации стал на сей раз певец, музыкант, телеведущий, чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки» Вячеслав Макаров. Среди тех, кого он приглашал на сцену с речами, был и один из самых возрастных фанатов «Авангарда» — Леонид Никонов по прозвищу «Олди».
«Я за “Авангард” болею очень давно, видел на льду еще Виктора Блинова. Мы, фанаты, поддерживаем команду при любом раскладе. Потому что без поражений не бывает побед. Поэтому команде хочу пожелать рвать соперников, метать шайбу в цель с драйвом, присущим команде. Поддержим вас в любом случае!», — рассказал он.
В ходе презентации всех игроков нынешнего состава представили публике, в этой же части на льду выступили титулованные российские фигуристы, а над сценой — воздушные гимнасты.
Несколько песен спела и поп-рок-группа «Моя Мишель» — приглашенная музыкальная звезда вечера.
После этого был перерыв примерно в 15 минут, где болельщики услышали от еще одних ведущих песни о двух новых игроках команды: Алексее Макееве и Даррене Дице, которые сочинил на ходу… искусственный интеллект.
Ну, а «Моя Мишель» вышла после на сцену вновь около 21:51 — с сетом примерно в 50 минут.
Далее событие завершилось уже традиционным хоровым исполнением песни «Районы-кварталы» группы «Звери», которую в ходе сезона в Омске включают после каждой победы «ястребов». А уже после шоу нам удалось записать мнение о событии одной из молодых болельщиц клуба — Анастасии, посетившей презентацию вместе со своим женихом.
«Мне одинаково понравились и сама презентация, и концерт “Моей Мишели”. Из хоккеистов запомнились все, всех любим и ценим. Мы когда узнали дату презентации, купив абонементы, сразу заранее решили, что придем на нее обязательно», — отметила омичка.