Шумно, ярко, весело: в «G-Drive Арене» прошла презентация состава ХК «Авангард»

А вот что заявил глава совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин: «Нас объединяет замечательная традиция — собираться каждый год на такой презентации перед сезоном. И заряжать друг друга отличными эмоциями. Хочу сказать вам спасибо за эмоции. Как бы мы ни старались, сезон не будет легким, иногда будет и “валидол”, как вы пишете в комментариях. Но мы будем упорно работать, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас!». Ведущим презентации стал на сей раз певец, музыкант, телеведущий, чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Камызяки» Вячеслав Макаров. Среди тех, кого он приглашал на сцену с речами, был и один из самых возрастных фанатов «Авангарда» — Леонид Никонов по прозвищу «Олди».