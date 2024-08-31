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Что известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода

Пять человек погибли из-за обстрела Белгорода и Белгородского района вечером в пятницу со стороны Украины. Количество пострадавших достигло 46.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обстрела

  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из ракетной системы залпового огня Vampire, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жертвы и пострадавшие

  • Пять мирных жителей погибли — от полученных ранений одна женщина и четверо мужчин умерли на месте до приезда скорой помощи.
  • Ранения в результате обстрела Белгорода и Белгородского района получили 46 человек.
  • В больницах находятся 37 человек, 7 из них — дети.
  • Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция.
  • Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву.

Разрушения и повреждения

  • В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Повреждения зафиксированы также в двух социальных и двух коммерческих объектах.
  • Осколки посекли девять автомобилей.
  • На окраине города произошло возгорание сухой травы, пожар потушен.
  • В поселке Дубовое Белгородского района из-за атаки ВСУ повреждены 13 автомобилей, припаркованных возле торгового центра, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
  • В населенном пункте также повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных жилых домах.
  • В поселке Новосадовый пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.