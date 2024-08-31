Что известно о последствиях вечернего обстрела Белгорода

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства обстрела
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из ракетной системы залпового огня Vampire, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Жертвы и пострадавшие
- Пять мирных жителей погибли — от полученных ранений одна женщина и четверо мужчин умерли на месте до приезда скорой помощи.
- Ранения в результате обстрела Белгорода и Белгородского района получили 46 человек.
- В больницах находятся 37 человек, 7 из них — дети.
- Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция.
- Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву.
Разрушения и повреждения
- В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Повреждения зафиксированы также в двух социальных и двух коммерческих объектах.
- Осколки посекли девять автомобилей.
- На окраине города произошло возгорание сухой травы, пожар потушен.
- В поселке Дубовое Белгородского района из-за атаки ВСУ повреждены 13 автомобилей, припаркованных возле торгового центра, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
- В населенном пункте также повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных жилых домах.
- В поселке Новосадовый пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.