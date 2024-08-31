СК РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Белгород

«Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (“Террористический акт”) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район», — передает пресс-служба СК.
Там наполнили, что в результате атаки погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек, среди которых семь несовершеннолетних. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к теракту лица.
Белгород и Белгородский район попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне вечером. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 31 августа проинформировала, что один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии и ему может понадобиться транспортировка в Москву. Все раненые дети находятся в больнице, добавила она.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.