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27-летний житель Барабинска ограбил салон связи в Новосибирске

Инцидент произошёл в Октябрьском районе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске полицейские задержали 27-летнего жителя Барабинска по подозрению в грабеже. Об этом в субботу, 31 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 22 августа в одном из салонов связи на улице Кирова. Как пояснила правоохранителям продавец, в павильон зашёл мужчина и попросил показать ему различные модели смартфонов. После того, как продавец передала ему гаджет стоимостью 35 тыс. рублей, он выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, похищенный мобильный телефон он сбыл в ломбард.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Грабеж». На время расследования он находится под подпиской о невыезде..

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск мужчина во время ссоры украл видеорегистратор.