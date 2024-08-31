27-летний житель Барабинска ограбил салон связи в Новосибирске

По данным ведомства, инцидент произошёл 22 августа в одном из салонов связи на улице Кирова. Как пояснила правоохранителям продавец, в павильон зашёл мужчина и попросил показать ему различные модели смартфонов. После того, как продавец передала ему гаджет стоимостью 35 тыс. рублей, он выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.