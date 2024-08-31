27-летний житель Барабинска ограбил салон связи в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали 27-летнего жителя Барабинска по подозрению в грабеже. Об этом в субботу, 31 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 22 августа в одном из салонов связи на улице Кирова. Как пояснила правоохранителям продавец, в павильон зашёл мужчина и попросил показать ему различные модели смартфонов. После того, как продавец передала ему гаджет стоимостью 35 тыс. рублей, он выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Как выяснилось, похищенный мобильный телефон он сбыл в ломбард.
В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Грабеж». На время расследования он находится под подпиской о невыезде..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск мужчина во время ссоры украл видеорегистратор.