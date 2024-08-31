Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Чусовом

В совершении преступления подозревается Артем Бучин 1996 года. СМИ сообщали, что мужчина ранее был осужден к 20 годам лишения свободы за убийство. Преступление было совершено в августе 2022 года, приговор виновному вынесли в феврале 2023 года. Однако наказание убийца не отбыл, а ушел на СВО. В ноябре 2023 года стало известно, что Артем Бучин вернулся в Чусовой.