Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Чусовом

Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по Пермскому краю. В ближайшее время следователи проведут допрос подозреваемого.
Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 29 августа в одной из квартир жилого дома в Чусовом. По факту убийства СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.
В совершении преступления подозревается Артем Бучин 1996 года. СМИ сообщали, что мужчина ранее был осужден к 20 годам лишения свободы за убийство. Преступление было совершено в августе 2022 года, приговор виновному вынесли в феврале 2023 года. Однако наказание убийца не отбыл, а ушел на СВО. В ноябре 2023 года стало известно, что Артем Бучин вернулся в Чусовой.