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Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Чусовом

Следователи СУ СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в Чусовом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по Пермскому краю. В ближайшее время следователи проведут допрос подозреваемого.

Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 29 августа в одной из квартир жилого дома в Чусовом. По факту убийства СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

В совершении преступления подозревается Артем Бучин 1996 года. СМИ сообщали, что мужчина ранее был осужден к 20 годам лишения свободы за убийство. Преступление было совершено в августе 2022 года, приговор виновному вынесли в феврале 2023 года. Однако наказание убийца не отбыл, а ушел на СВО. В ноябре 2023 года стало известно, что Артем Бучин вернулся в Чусовой.