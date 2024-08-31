На Камчатке пропал вертолет Ми-8

По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей. «Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км», — отметил представитель оперативных служб.