На Камчатке пропал вертолет Ми-8

«На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании “Витязь-аэро”. По предварительным данным, на борту три члена экипажа», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей. «Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км», — отметил представитель оперативных служб.
По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека. «В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании “Витязь-Аэро”. Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в сообщении.