«Годовалая дочка зовет маму»: родные убитой в ЗАГСе сибирячки не могу оправиться от трагедии

Роман 21-летней Ирины* и 25-летнего Игоря* вспыхнул быстро. Отношения развивались стремительно: через месяц после знакомства пара съехалась, а еще через четыре месяца они уже клялись любить друг друга в радости и горе, обмениваясь кольцами в ЗАГСе Иркутской области. В тот момент молодожены не представляли и жизни друг без друга. Однако их любви хватило ровно на один месяц совместной жизни. И вот они, полные разочарования, стояли во дворце бракосочетания, чтобы подать заявление на развод. Однако на холодном кафельном полу в стенах ЗАГСа и прервалась жизнь Ирины. Вершить людские судьбы решил Игорь, который пронес с собой нож. Он накинулся на жену и ударил ее больше 30 раз холодным оружием на глазах у регистратора и 11-месячной дочери сибирячки от первого брака.
27 августа расследование уголовного дела по факту убийства завершилось. Материалы были переданы для рассмотрения в суд. КП-Иркутск удалось связаться с близкими Ирины.
Уже обожглась любовью.
Ира родом из небольшого города Иркутской области. У своих родителей она была единственным ребенком.
— Подруга из хорошей и уважаемой семьи, — рассказывает КП-Иркутск Галина*, близкая приятельница покойной. — После 9-ти классов школы окончила медколледж. А потом решила получить и высшее образование. Подала документы в один из Иркутских университетов на дефектолога. Училась заочно, поэтому подрабатывала санитаркой в городской больнице Саянска.
До отношений с Игорем Ирина однажды успела обжечься любовью. От первого гражданского брака у нее осталась дочь. Сейчас малышке год и восемь месяцев. Почему не сложились первые отношения? Парень не хотел ребенка, поэтому сбежал. Однако сибирячка решила воспитывать дочь одна. В этом ей помогали родители.
Союз был не по душе.
— В декабре 2023 года Ира призналась, что вновь влюбилась. С Игорем они были давно знакомы. Мы живем в небольшом городе, где все друг друга знают. Она сразу сообщила возлюбленному о ребенке. Он к малышке отнесся нейтрально. Но мне такой союз был не по душе. И причина тому была довольно веская — его прошлое.
Игорь уже был судим. За что? Не разглашается. Есть версия, мол, за кражи, но официальной информации по этому поводу нет. Все руки — тыльная сторона ладони и пальцы — в наколках. Во время допроса его сняли на видео следователи. «Рисунки» видно четко. Галина признается, что тоже не знала, за какое именно преступление муж ее подруги мотал срок.
— После освобождения устроился на местное предприятие. Казалось бы, начал новую жизнь. В январе пара стала жить на съемной квартире. В апреле зарегистрировали отношения, — рассказывает Галина.
Своими опасениями на счет Игоря Галина делилась и с Ириной. Настаивала — уходи и разводись. Сначала он пристрастился к выпивке, потом перестал ночевать дома, а потом и вовсе начал поднимать на жену руку. Пара, говорит Галина, даже уже расставалась — Игорь сам ушел на какое-то время от супруги, но потом вернулся.
«Угрожал, что зарежет».
Перед убийством подруги Галина получила от Ирины тревожное письмо.
«Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом поеду в полицию — снимать побои», — писала сибирячка в ночь на 16 мая. Оказалось, между супругами вновь разгорелся скандал. Причина все та же — развод. Тогда Игорь, который не хотел отпускать жену, пригрозил убийством.
— Она писала мне, что устала от такой жизни. Я советовала как можно скорее уходить от него.
Наутро супруги пошли в ЗАГС — подавать заявление о разводе. И прямо там, в здании, Игорь напал на Ирину с ножом. Самое ужасное, что в этот момент там была и дочка жертвы.
Девочку зачем-то взяли с собой, возможно, просто было не с кем оставить. После случившегося ребенка привезли и отдали родным. Ее здоровью ничего не угрожает.
Игорь сразу был задержан. Он пытался скрыться с места преступления, но его остановили сотрудники частного охранного предприятия, а затем передали полицейским. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство». На допросе, который сняли на видео, на вопросы следователя он отвечал скупо, вообще без эмоций. Вину признал.
«Родители подруги все еще в трауре».
Сейчас расследование уголовного дела об убийстве Ирины завершилось. Материалы были переданы для рассмотрения в суд.
— На почве ревности и внезапной неприязни обвиняемый нанес более 30 ударов по различным частям тела своей супруге. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент совершения убийства мог осознавать фактический характер своих действий, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Дочь Ирины сейчас живет с бабушкой и дедушкой. Галина рассказывает, что семья ни в чем не нуждается. Родители покойной работают и обеспечивают внучку всем необходимым.
— Родители подруги все еще в трауре, ведь прошло не так много времени. Да и малышка зовет и ищет маму. Надеюсь, убийца получит заслуженный срок! — говорит Галина.
*Имена и фамилии всех героев публикации изменены в интересах следствия.