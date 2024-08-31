«Годовалая дочка зовет маму»: родные убитой в ЗАГСе сибирячки не могу оправиться от трагедии

Роман 21-летней Ирины* и 25-летнего Игоря* вспыхнул быстро. Отношения развивались стремительно: через месяц после знакомства пара съехалась, а еще через четыре месяца они уже клялись любить друг друга в радости и горе, обмениваясь кольцами в ЗАГСе Иркутской области. В тот момент молодожены не представляли и жизни друг без друга. Однако их любви хватило ровно на один месяц совместной жизни. И вот они, полные разочарования, стояли во дворце бракосочетания, чтобы подать заявление на развод. Однако на холодном кафельном полу в стенах ЗАГСа и прервалась жизнь Ирины. Вершить людские судьбы решил Игорь, который пронес с собой нож. Он накинулся на жену и ударил ее больше 30 раз холодным оружием на глазах у регистратора и 11-месячной дочери сибирячки от первого брака.