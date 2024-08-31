Мужчину со шрамами на лице и руке и лице ищут в Приморье

В столице Приморья 9 августа пропал мужчина. В этот день 39-летний Станислав Панченко неожиданно перестал выходить на связь с родственниками, семья пропавшего до сих пор не знает, где он находится и все ли с ним в порядке. Волонтеры «ПримПоиска» опубликовали ориентировку.
Рост мужчины около 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно. Из особых примет — шрам на правом виске и на кисти левой руки.
Сообщить информацию о местонахождении приморца можно по телефонам: 8−924−239−02−64, 8−914−721−22−32 (волонтеры).
Напомним, ранее мы писали о том, влюбленные Алексей Соболев и Наталья Курилина отправились работать на делянке и с 21 июля не выходят на связь. Семья мужчины до сих пор не знает, что могло приключиться с их родственником и его сожительницей, однако не исключают возможности того, что в их пропаже замешан криминал.