Мужчину со шрамами на лице и руке и лице ищут в Приморье

Напомним, ранее мы писали о том, влюбленные Алексей Соболев и Наталья Курилина отправились работать на делянке и с 21 июля не выходят на связь. Семья мужчины до сих пор не знает, что могло приключиться с их родственником и его сожительницей, однако не исключают возможности того, что в их пропаже замешан криминал.