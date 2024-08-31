Четверо мужчин в городском округе Щелково напали на микроавтобус и разбили в нем стекла, ранив детей

«В Дежурную часть МУ МВД России “Щелковское” поступило сообщение о том, что на проезжей части у одного из домов на ул. Центральная неизвестные с оружием нарушают общественный порядок. Полицейскими предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу произошел дорожный конфликт. Передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь медицинскими работниками», — говорится в сообщении.