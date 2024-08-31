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Четверо мужчин в городском округе Щелково напали на микроавтобус и разбили в нем стекла, ранив детей

В городском округе Щелково задержаны четверо мужчин, разбившие стекло микроавтобуса. В результате инцидента пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В Дежурную часть МУ МВД России “Щелковское” поступило сообщение о том, что на проезжей части у одного из домов на ул. Центральная неизвестные с оружием нарушают общественный порядок. Полицейскими предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу произошел дорожный конфликт. Передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь медицинскими работниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены причастные к совершению противоправного деяния. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.