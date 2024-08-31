«Верю, что он исправится!»: Под Ростовом жертва домашнего насилия попросила суд простить мужа

В Ростовской области 31-летняя женщина, которая чуть не умерла от агрессии со стороны мужа, простила его и заявила, что готова дать второй шанс себе и ему.
«КУДА Я ПОЙДУ?».
Как рассказала Елена в зале суда, с Николаем они поженились два года назад. Вскоре стали родителями сына, которому сейчас около года. Женщина была в декрете, а Николай обеспечивал и ее, и ребенка.
Со стороны семья казалась идеальной. Но вот на деле все было не так гладко. По словам Елены, муж периодически поднимал на нее руку. Правда, разводиться женщина боялась.
— Куда я пойду с ребенком? — жаловалась она подругам.
Как-то молодая мать пригласила в гости приятельницу. Это был будний день. А примерно в шесть вечера супруг вернулся домой. Ему не понравилось, что жена привела в дом подругу. Николай сказал, что сильно устал и хотел провести вечер в тишине.
«ПРОЯВИЛ ЗАБОТУ: ТАБЛЕТКУ ПРЕДЛОЖИЛ».
Собственно, с этого и началась ссора. Супруга просила Николая успокоиться, но тот не унимался.
— Я уложила ребенка спать, а Коля все кричал. Потом ударил меня кулаком в живот.
От боли у Елены сперло дыхание. Вот только она не стала ни плакать, ни звонить врачам. Привыкшая к побоям женщина решила, что все само пройдет.
— Да и к чему лишний раз доставлять хлопоты мужу? Тем более он сразу проявил заботу: таблетку предложил. Я отказалась от лекарств и пошла спать.
А ночью ей стало очень плохо.
— Я проснулась в четыре утра от рвоты. Но встать не могла: так все болело. Попросила мужа вызвать скорую помощь.
ПОЛУЧИЛ ГОД УСЛОВНО.
Уже в больнице выяснилось, что у женщины разорвана селезенка. И орган пришлось удалить.
Против Николая возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На допросе мужчина признал вину, но сказал, что толком и не помнит причину конфликта.
А когда дело дошло до суда, супруги и вовсе помирились. Елена даже попросила судью строго не наказывать мужа.
— Верю, что он исправится. Тем более он компенсировал вред, заплатил мне 50 тысяч рублей. Но, если его отправят в тюрьму, то меня с ребенком будет некому содержать.
В итоге, суд признал обвиняемого виновным. Но, прислушавшись к просьбе супруги, приговорил Николая к одному году лишения свободы условно.