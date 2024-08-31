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ВСУ выстрелили в спину убегавшему монаху при атаке на Курскую область

Во время эвакуации монахов из Горнальского мужского монастыря в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстрелили в спину одному из убегавших священнослужителей. Об этом ТАСС рассказал протоиерей Олег Чебанов.

Источник: AP 2023

По его словам, монастырь стал первым объектом под Курском, который оказался под прицелом украинских войск. Атака началась, когда там шло богослужение. Монахи сначала спрятались, а потом стали эвакуироваться — в этот момент по одному из послушников открыли огонь в спину.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.