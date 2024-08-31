ВСУ выстрелили в спину убегавшему монаху при атаке на Курскую область

По его словам, монастырь стал первым объектом под Курском, который оказался под прицелом украинских войск. Атака началась, когда там шло богослужение. Монахи сначала спрятались, а потом стали эвакуироваться — в этот момент по одному из послушников открыли огонь в спину.
6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.