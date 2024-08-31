Гладков рассказал о последствиях повторного обстрела Шебекино

Глава региона добавил, что после обстрелов повреждены кровли, фасады и окна в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании, а также четыре легковых автомобиля. Нежилой дом оказался полностью разрушен в результате прямого удара, добавил глава региона. Кроме того, загорелась сухая трава — ее тушат.