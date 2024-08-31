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Что известно о пропаже вертолета на Камчатке

Вертолет с 22 людьми на борту пропал в субботу на Камчатке в районе вулкана Вачкажец. На поиски направлен другой борт авиакомпании.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основную информацию о ситуации.

Обстоятельства пропажи

  • Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» в назначенное время, около 07:15 мск, не вышел на связь, сообщили в Росавиации.
  • Связь с вертолетом Ми-8Т утеряна в районе вулкана Вачкажец.
  • Ми-8Т вылетел с площадки в районе вулкана Вачкажец в п. Николаевка (на 17 км юго-западнее аэропорта Елизово).
  • По данным оперативных служб, вертолет забрал туристов и пропал с радаров практически сразу после вылета.
  • Экипаж вертолета не сообщал о неполадках.
  • Низкая видимость отмечается в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом Вачкажец на Камчатке, где потеряна связь с вертолетом Ми-8Т, сообщили в Камчатгидромете.

Пассажиры и экипаж

  • По предварительным данным, на борту находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

Поиски

  • На поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей, сообщили в оперативных службах.
  • Также на поиски готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
  • Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
  • В районе пропавшего Ми-8 отмечается морось и туман.