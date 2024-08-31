Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии горит торговый центр

Прямо сейчас в Салавате сотрудники МЧС России тушат пожар в торговом центре.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на первом этаже ТЦ «Аструм» по ул. Уфимской в одном из складов, предварительно, горит имущество на площади 50 квадратных метров.

Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Информации о пострадавших не поступало.

Огнеборцы МЧС России принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня на соседние помещения. К тушению также привлечены пожарные «Газпром нефтехим Салават».

Причина устанавливается, на место выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, а также врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

МЧС
пожары