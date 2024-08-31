В Башкирии горит торговый центр

Как сообщает пресс-служба МЧС, на первом этаже ТЦ «Аструм» по ул. Уфимской в одном из складов, предварительно, горит имущество на площади 50 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Информации о пострадавших не поступало.
Огнеборцы МЧС России принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня на соседние помещения. К тушению также привлечены пожарные «Газпром нефтехим Салават».
Причина устанавливается, на место выехали эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, а также врио начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.