Пострадавшим от пожара в воронежской Журавке выделят помощь

Глава региона напомнил, что пожар в Журавке ещё раз показал — малейшее возгорание травы может быстро перерасти в большую беду. Установившийся пятый, наивысший класс пожарной опасности означает, что сейчас любой костер — это не просто штраф, а риск утраты имущества и даже гибели людей. Гусев призвал жителейне просто строго следовать запрету на открытый огонь, но и удерживать окружающих от необдуманных поступков.