Пострадавшим от пожара в воронежской Журавке выделят помощь

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил, что дал ряд поручений для оказания помощи жителям села Журавка Богучарского района, чье имущество пострадало при пожаре 27 августа.
«В первую очередь выделим по 150 тысяч рублей на предметы первой необходимости для каждого, кто постоянно проживал в уничтоженных огнем домах и остался без крыши над головой. Параллельно районное управление соцзащиты совместно с администрацией района готовит документы для оказания материальной помощи в связи с утратой жилья и другого имущества», — написал Александр Гусев.
Глава региона напомнил, что пожар в Журавке ещё раз показал — малейшее возгорание травы может быстро перерасти в большую беду. Установившийся пятый, наивысший класс пожарной опасности означает, что сейчас любой костер — это не просто штраф, а риск утраты имущества и даже гибели людей. Гусев призвал жителейне просто строго следовать запрету на открытый огонь, но и удерживать окружающих от необдуманных поступков.
Напомним, 27 августа в воронежском селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В 21.24 вечера региональное управление МЧС сообщило, что пожар в селе полностью ликвидирован. Огнем пройдена территория порядка одного гектара. Всего повреждено пять жилых и семь нежилых домов, 21 хозпостройка различного назначения и три автомобиля.