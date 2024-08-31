Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества по делу о мигрантах

В августе сообщалось, что Суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, преподаватель с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев, чтобы они могли получить разрешения на проживание в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».