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Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, экс-начальник вещевого управления Минобороны, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие вменяет Демчику получение весной 2017 года взятки в четыре миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС.

Его арестовали шестого августа.

Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года.