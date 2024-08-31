Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны

«По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, экс-начальник вещевого управления Минобороны, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие вменяет Демчику получение весной 2017 года взятки в четыре миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС.
Его арестовали шестого августа.
Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года.