73-летнего сибиряка сбила машина в поселке Усть-Ордынский. Вечером 30 августа мужчина шел по обочине дороги на улице Мира в попутном направлении движения транспорта. Стоит отметить, что на одежде местного жителя не было светоотражающих элементов. Тогда на сибиряка и наехал автомобиль «Тойота Исис». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— В Иркутской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах наезда на пешехода. Инцидент произошел 30 августа около 20 часов 10 минут на улице Мира поселка Усть-Ордынский. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 47-летняя местная жительница, управляя «Тойота Исис», допустила наезд на 73-летнего мужчину-пешехода, — сообщают в полиции.
Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали в больницу после аварии. В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.