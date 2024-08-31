73-летнего сибиряка сбила машина в поселке Усть-Ордынский. Вечером 30 августа мужчина шел по обочине дороги на улице Мира в попутном направлении движения транспорта. Стоит отметить, что на одежде местного жителя не было светоотражающих элементов. Тогда на сибиряка и наехал автомобиль «Тойота Исис». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.