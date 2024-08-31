Мошенники по старому номеру телефона оформили кредит на жительницу Троицка

Однако, сразу две кредитные организации отказали ей в выдаче ссуды.
Девушка решила разобраться в ситуации и заказала выписку по кредитной истории. Оказалось, что на неё уже оформлено два кредита на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Сотрудники банка пояснили троичанке, что ссуды были оформлены по её старому номеру телефона, который был привязан к приложению кредитной организации.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские предполагают, что номер телефона мошенники смогли получить у девушки через различные программы, которые предлагают проверить кредитную историю.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области настоятельно рекомендуют гражданам во избежание подобных ситуаций при смене номера телефона официально отказываться от старого, а также откреплять его во всех приложениях, имеющим доступ к банковским картам.