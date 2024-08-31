Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 460 военных

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих», — сказали там.