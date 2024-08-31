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Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили:

  • до 455 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • три автомобиля;
  • два 152-миллиметровых орудия «Мста-Б»;
  • три 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • 105-милилметровая гаубица М101 производства США.