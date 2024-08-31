Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
Потери противника составили:
- до 455 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- три автомобиля;
- два 152-миллиметровых орудия «Мста-Б»;
- три 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- 105-милилметровая гаубица М101 производства США.