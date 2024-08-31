Российские средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 641 самолет, 283 вертолета, 30 749 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 790 танков и других боевых бронированных машин, 1 433 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13 846 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 474 единицы специальной военной автомобильной техники.