Российские средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 641 самолет, 283 вертолета, 30 749 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 790 танков и других боевых бронированных машин, 1 433 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13 846 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 474 единицы специальной военной автомобильной техники.